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Суть Событий

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Минобороны предложило повысить предельный возраст службы женщин до 50 лет

Минобороны предложило повысить предельный возраст службы женщин до 50 лет

Министерство обороны предложило повысить предельный возраст военной службы для женщин до 50 лет, а призывать их по мобилизации смогут до 55.

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