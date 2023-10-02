Самая высокая канатная дорога в мире

Город Ла-Пас в Боливии долго боролся с проблемами транспорта. Крутая местность, высокая плотность застройки превратили передвижение по узким улочкам в кошмар для водителей и пассажиров микроавтобусов и частных такси.
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