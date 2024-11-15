GOG запускает "Preservation Program" для портирования и поддержки "Good Old Games" на современные ПК с 92 классическими играми

Магазин игр без DRM GOG, согласно оригинальному сообщению в блоге, недавно объявил о новой «Программе сохранения» для ретро-игр для ПК, которые будут поддерживаться и воспроизводиться на современных платформах.
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