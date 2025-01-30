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Сергачев – 2-я звезда матча с «Питтсбургом»: 9-й гол в сезоне, 3 броска и 4 блока за 25:57. У него 31 очко в 45 играх

Защитник «Юты» забил гол в игре НХЛ с «Пингвинс» (2:3 ОТ). Теперь на счету Михаила Сергачева 31 (9+22) балл в 45 играх сезона-2024/25.

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