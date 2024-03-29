Мега мощная магнитная буря в истории человечества: Как Солнце парализовало Европу и Америку Алиса БронскаяГеомагнитное возмущение 1859 года представляет собой самое сильное известное геомагнитное возмущение в истории.
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