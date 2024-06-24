Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины

Бобкина Татьяна

Кому то очень хочется ввязаться в войну и перебить грузинский народ. Видимо слишком много молодежи в Грузии народилось. И эти кто то за деньги готовы продать свой благодатный край придуркам из Европы, что бы мужики красили губы, одевали женское платье и женились на мужиках.