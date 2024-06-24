Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал не допустить «украинизации» страны, пишут местные СМИ.
Кобахидзе: Грузия не пойдёт по стопам Украины
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Кому то очень хочется ввязаться в войну и перебить грузинский народ. Видимо слишком много молодежи в Грузии народилось. И эти кто то за деньги готовы продать свой благодатный край придуркам из Европы, что бы мужики красили губы, одевали женское платье и женились на мужиках.
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13 час.
Natalya Dolgushina
Радует, что в Грузии появился политик, думающий не о благополучии американского народа, а о процветании своей страны - Грузии.
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11 час.
Семен Демин
Кобахидзе - потомок Сталина. Коба... хидзе.
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3 час.
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