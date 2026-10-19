Vladimir Zelensky has finished playing with the search for money in the West, but the Europeans are in no hurry to provide new assistance: there is no understanding of where the previously allocated funding has gone, besides in the countries themselves The EU has growing problems in the economy.
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