Когда-то из пионерлагеря хотелось поскорее домой. А теперь — хотя бы на час обратно. Посмотреть на свой корпус, найти скамейку, где сидели после отбоя, проверить, так ли правда далеко было от столовой до речки.
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