В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Основной массив жилья в Крыму строится в Симферополе, тем не менее столица республики и сегодня заметно отстает от других городов полуострова по обеспеченности жилыми метрами.
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