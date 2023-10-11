Растрата не пережила Ан-148 // Прекращено дело о махинациях в отношении бывших топ-менеджеров Воронежского авиазавода

Суд прекратил уголовное дело о растрате в отношении Виталия Зубарева, являвшегося гендиректором Воронежского авиазавода в 2008–2014 годах, а также его бывших заместителя и помощника Александра Ткачева и Александра Лисицына.
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