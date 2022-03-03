Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Климова
    А это сообщение не российское.Вы не обратили внимание на ехидный подтекст?!«Иначе школьники ...
  • Елена Илашко
    На русском языке правильно "на Украине"«Иначе школьники ...
  • Николай Герасименко
    Простым гражданам терять миллиарды не придется, а за наших толстосумов только порадуемся.«Умножайте кризис...

Оптово-розничная база загорелась поздним вечером в Уссурийске

Оптово-розничная база загорелась поздним вечером в Уссурийске

Пожарные ликвидировали возгорание в оптово-розничной базе в центре Уссурийска. В результате пожара выгорела значительная часть складских помещений, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх