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Политика как она есть

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Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета не получил помощи от «Азимута»

Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета не получил помощи от «Азимута»

Житель Краснодара Султан Султанов, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании «Азимут», но не получил ее.

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