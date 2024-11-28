Спасший пассажиров горевшего в Анталье самолета не получил помощи от «Азимута»

Житель Краснодара Султан Султанов, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании «Азимут», но не получил ее.
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