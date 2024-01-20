Трамп считает, что Хейли не сможет иметь дело с лидерами России, КНДР и Китая

Бывший лидер США Дональд Трамп высказал мнение, что кандидат в американские президенты Никки Хейли не сможет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.
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