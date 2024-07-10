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Двое мужчин выбросили из авто мертвого человека и скрылись в Приморье

Двое мужчин выбросили из авто мертвого человека и скрылись в Приморье

прокуратура Приморья В приморском городе Дальнегорске правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины, тело которого утром 10 июля выбросили из автомобиля возле одного из жилых домов на улице Первомайской.

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