Трамваи № 17 задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна в Москве

На улице Сергея Эйзенштейна в районе остановки с соответствующим названием по техническим причинам задерживаются трамваи номер 17, сообщили утром в воскресенье, 11 сентября, в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.