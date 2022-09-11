Вечерняя Москва

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Трамваи № 17 задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна в Москве

Трамваи № 17 задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна в Москве

На улице Сергея Эйзенштейна в районе остановки с соответствующим названием по техническим причинам задерживаются трамваи номер 17, сообщили утром в воскресенье, 11 сентября, в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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