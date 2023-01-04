Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Маркиньос и «ПСЖ» продлят контракт до 2026-го или 2027-го

Защитник Маркиньос заявил, что ведет переговоры о новом соглашении с «ПСЖ». «Мы хорошо продвинулись. Надеюсь, это случится как можно скорее», – сказал 28-летний игрок сборной Бразилии, чей контракт с парижанами рассчитан до июня 2024 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх