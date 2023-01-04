Маркиньос и «ПСЖ» продлят контракт до 2026-го или 2027-го

Защитник Маркиньос заявил, что ведет переговоры о новом соглашении с «ПСЖ». «Мы хорошо продвинулись. Надеюсь, это случится как можно скорее», – сказал 28-летний игрок сборной Бразилии, чей контракт с парижанами рассчитан до июня 2024 года.