Маркиньос и «ПСЖ» продлят контракт до 2026-го или 2027-го

Защитник Маркиньос заявил, что ведет переговоры о новом соглашении с «ПСЖ». «Мы хорошо продвинулись. Надеюсь, это случится как можно скорее», – сказал 28-летний игрок сборной Бразилии, чей контракт с парижанами рассчитан до июня 2024 года.
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