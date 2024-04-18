В мае на бывшем российском заводе Mercedes соберут 360 машин

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сборка машин на бывшем российском заводе Mercedes-Benz начнется в мае, а сейчас Drom опубликовал развернутый комментарий генерального директора холдинга «Автодом» Андрея Ольховского.
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