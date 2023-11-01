Bethesda уточнила, когда в Starfield появится поддержка DLSS 3 — первые подробности сле...

Bethesda уточнила, когда в Starfield появится поддержка DLSS 3 — первые подробности следующего патчаПланы на добавление в космическую ролевую игру Starfield масштабирования NVIDIA DLSS были озвучены ещё в сентябре, а обновления всё нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)