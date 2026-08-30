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Светлов — о «Металлурге»: «Глубина состава, особенно в атаке — лучшая как минимум на Востоке»

Светлов — о «Металлурге»: «Глубина состава, особенно в атаке — лучшая как минимум на Востоке»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил перспективы «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.

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