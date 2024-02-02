КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРА НА РУКАХ

Жир на руках - вроде бы и не особо заметен, но все же это только на первый взгляд. В красивом платье с открытыми руками, летом в топике он так и привлекает внимание, а вот как избавиться от ира на руках знают не все.
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