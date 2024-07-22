Кассиров "Казпочты" подозревают в хищении 84 миллионов тенге в Алматинской области

Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области, передает inAlmaty.
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