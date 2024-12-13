Правоохранительные органы опровергли заявление смолянки о бездействии

Жительница Смоленска заявила, что на её сообщение о преследовании со стороны знакомого сотрудники МВД отреагировали «не должным образом» В УМВД России по Смоленской области опровергли сообщения о бездействии сотрудников ведомства по факту обращения женщины, которая заявила о преследовании со стороны знакомого.
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