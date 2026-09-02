Гид Усольцев сообщил об интересе к мощам Дмитрия Донского

Интерес к князю Дмитрию Донскому вырос после обнаружения его мощей в Архангельском соборе Кремля. Гид Александр Усольцев рассказал, как недавнее вскрытие захоронения подтвердило принадлежность останков князю и вызвало вопросы у посетителей.