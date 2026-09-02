Интерес к князю Дмитрию Донскому вырос после обнаружения его мощей в Архангельском соборе Кремля. Гид Александр Усольцев рассказал, как недавнее вскрытие захоронения подтвердило принадлежность останков князю и вызвало вопросы у посетителей.
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Однако место захоронения было известно, только его сами захоронение недавно раскрыл", - пояснил гид.©
- Сам ни местни, руськи язик ни знай.