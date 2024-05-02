За месяц в Крыму на берег выбросились более 100 дельфинов

С начала весны в Крыму на берег выбросилось более 200 дельфинов, половина из них – в апреле. Как сообщили РИА «Новый День» в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», самое опасным для черноморских дельфинов считается период с конца марта по май.