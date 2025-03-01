Русская весна
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Русская весна

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Зеленский досрочно покинул США и летит в Европу

Зеленский досрочно покинул США и летит в Европу

Главарь киевского режима досрочно покинул США после скандала на переговорах в Белом доме. Запланированные выступления Зеленского во влиятельном Институте Хадсона и в Украинском доме в Вашингтоне были отменены.

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Комментарии
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Eduard
В жилетку Макрону плакаться?
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20 час.
Eduard
Это напоминает фрагмент комедии,где Паниковский(Герд) плакался в жилетку и жаловался,что его женщины не любят)
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20 час.
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