Главарь киевского режима досрочно покинул США после скандала на переговорах в Белом доме. Запланированные выступления Зеленского во влиятельном Институте Хадсона и в Украинском доме в Вашингтоне были отменены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии