Си Цзиньпин проведет в Париже встречи с Макроном и Ляйен

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что председатель КНР проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии