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Си Цзиньпин проведет в Париже встречи с Макроном и Ляйен

Си Цзиньпин проведет в Париже встречи с Макроном и Ляйен

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что председатель КНР проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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