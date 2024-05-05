Си Цзиньпин проведет в Париже встречи с Макроном и Ляйен

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что председатель КНР проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.