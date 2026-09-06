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Русская весна

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Зеленский вновь отверг передачу Донбасса ради мирного соглашения

Зеленский вновь отверг передачу Донбасса ради мирного соглашения

Зеленский дал понять, что Киев по-прежнему не готов соглашаться на передачу Донбасса в обмен на прекращение войны.

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