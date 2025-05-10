Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре

Кубок мира по биатлону-2025/26 Календарь соревнований 1-й этап Эстерсунд, Швеция 29 ноября – 7 декабря 29 ноября – эстафеты, мужчины и женщины 30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета 2 декабря – индивидуальная гонка, женщины 3 декабря – индивидуальная гонка, мужчины 5 декабря – спринт, женщины 6 декабря – спринт, мужчины 7 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины 2-й этап Хохфильцен, Австрия 12-14 декабря 12 декабря – спринты, мужчины и женщины 13 декабря – гонка преследования, мужчины 13 декабря – эстафета, женщины 14 декабря – эстафета, мужчины 14 декабря – гонка преследования, женщины 3-й этап Анси, Франция 18-21 декабря 18 декабря – спринт, женщины 19 декабря – спринт, мужчины 20 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины 21 декабря – масс-старты, мужчины и женщины 4-й этап Оберхоф, Германия 8-11 января 8 января – спринт, мужчины 9 января – спринт, женщины 10 января – гонка преследования, мужчины 10 января – эстафета, женщины 11 января – эстафета, мужчины 11 января – гонка преследования, женщины 5-й этап Рупольдинг, Германия 14-18 января 14 января – эстафета, женщины 15 января – эстафета, мужчины 16 января – спринт, женщины 17 января – спринт, мужчины 18 января – гонки преследования, мужчины и женщины 6-й этап Нове-Место, Чехия 22-25 января 22 января – укороченная индивидуальная гонка, мужчины 23 января – укороченная индивидуальная гонка, женщины 24 января – сингл-микст и смешанная эстафета 25 января – масс-старты, мужчины и женщины Олимпийские игры Антхольц, Италия 8-22 февраля 8 февраля – смешанная эстафета 10 февраля – индивидуальная гонка, мужчины 11 февраля – индивидуальная гонка, женщины 13 февраля – спринт, мужчины 14 февраля – спринт, женщины 15 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины 17 февраля – эстафета, мужчины 18 февраля – эстафета, женщины 20 февраля – масс-старт, мужчины 21 февраля – масс-старт, женщины 7-й этап Контиолахти, Финляндия 5-8 марта 5 марта – индивидуальная гонка, женщины 6 марта – индивидуальная гонка, мужчины 7 марта – масс-старт, женщины 7 марта – эстафета, мужчины 8 марта – эстафета, женщины 8 марта – масс-старт, мужчины 8-й этап Отепя, Эстония 12-15 марта 12 марта – спринт, мужчины 13 марта – спринт, женщины 14 марта – гонки преследования, мужчины и женщины 15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета 9-й этап Осло (Холменколлен), Норвегия 19-22 марта 19 марта – спринт, женщины 20 марта – спринт, мужчины 21 марта – гонки преследования, мужчины и женщины 22 марта – масс-старты, мужчины и женщины.