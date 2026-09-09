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Как заменить вилку без крепёжных болтов на проводе

Как заменить вилку без крепёжных болтов на проводе

Чиним сломанную вилку от электроприбора с помощью утюга! Чтобы заменить сломанную вилку без крепёжных болтов на проводе, следует ее припаять.

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