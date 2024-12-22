Кратер от удара «Орешником» История с Дальнего востокаНебо над уссурийской тайгой осветилось яркой вспышкой, из которой возник огненный болид.
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Кратер от удара «Орешником» История с Дальнего востокаНебо над уссурийской тайгой осветилось яркой вспышкой, из которой возник огненный болид.
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