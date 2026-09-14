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Рынок поддержал реформу защиты владельцев облигаций с оговорками

Участники облигационного рынка, опрошенные «Коммерсантом», в целом поддержали предложения Банка России по реформированию защиты держателей облигаций, но выступили против отдельных положений.

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