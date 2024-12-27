Мошенники атакуют через WhatsApp: топ-5 схем кражи денег у русских в 2024

Компания "Билайн" выявила пять схем, используемых телефонными и интернет-мошенниками в 2024 году. Злоумышленники активно используют мессенджер WhatsApp для кражи данных и денег у русских, притворяясь сотрудниками банков, ЖКХ и медицинских учреждений.