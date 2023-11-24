"Что, чёрт возьми, происходит?": В США обнаружен мощный космический луч неизвестной природы

В США зафиксирован мощный космический луч неизвестной природы.Второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей обнаружила Международная коллаборация ученых и исследователей проекта Telescope Array.
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