Счастливый брак Макарских оказался фикцией — в Сеть попали странные кадры

Актер контролирует каждый шаг супруги. Виктория и Антон Макарские Социальные сетиВ Сети завирусилось старое видео, на котором Антон Макарский рассказывает о своих взглядах на взаимоотношения мужчины и женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии