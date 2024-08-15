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На Ново-Свердловской ТЭЦ завершается ремонт первой паровой турбины

На Ново-Свердловской ТЭЦ завершается ремонт первой паровой турбины

На Ново-Свердловской ТЭЦ Свердловского филиала «Т Плюс», обеспечивающей теплом треть жителей Екатеринбурга, идет капитальный ремонт первой и самой старой паровой турбины, которая была установлена еще в 1982 году.

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