На Ново-Свердловской ТЭЦ завершается ремонт первой паровой турбины

На Ново-Свердловской ТЭЦ Свердловского филиала «Т Плюс», обеспечивающей теплом треть жителей Екатеринбурга, идет капитальный ремонт первой и самой старой паровой турбины, которая была установлена еще в 1982 году.
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