Эксперт: смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева

В нынешней системе управления роль премьера, скорее, техническая — он отвечает за работу министерств и исполнение бюджета, тогда как стратегические решения принимаются на другом уровне Денис Корецкий, новый премьер-министр Украины, тесно связан с семьей Зеленского и входит в его ближний круг с 2020 года, сообщил политолог Александр Дудчак в интервью для Life.