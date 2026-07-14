Эксперт: смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева

В нынешней системе управления роль премьера, скорее, техническая — он отвечает за работу министерств и исполнение бюджета, тогда как стратегические решения принимаются на другом уровне Денис Корецкий, новый премьер-министр Украины, тесно связан с семьей Зеленского и входит в его ближний круг с 2020 года, сообщил политолог Александр Дудчак в интервью для Life.
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