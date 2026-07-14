Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Эксперт: смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева

Эксперт: смена премьера Украины вряд ли изменит политический курс Киева

В нынешней системе управления роль премьера, скорее, техническая — он отвечает за работу министерств и исполнение бюджета, тогда как стратегические решения принимаются на другом уровне Денис Корецкий, новый премьер-министр Украины, тесно связан с семьей Зеленского и входит в его ближний круг с 2020 года, сообщил политолог Александр Дудчак в интервью для Life.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии