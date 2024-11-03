Самые дикие версии Lada Samara — вы такого еще не видели

Выпускали Самары почти три десятилетия. Сначала всем известные хэтчбеки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 в разных модификациях, потом к ним прибавился седан ВАЗ-21099, ставший одним из самых престижных автомобилей в стране.
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