ФИФА отклонила жалобу Нигерии на нелегитимного игрока ДР Конго

ФИФА отказалась применить санкции к сборной ДР Конго после жалобы Нигерии на нелегального игрока. Жалоба была отклонена по формальным причинам несмотря на нарушение регламента.
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