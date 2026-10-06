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Царьград

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ФИФА отклонила жалобу Нигерии на нелегитимного игрока ДР Конго

ФИФА отклонила жалобу Нигерии на нелегитимного игрока ДР Конго

ФИФА отказалась применить санкции к сборной ДР Конго после жалобы Нигерии на нелегального игрока. Жалоба была отклонена по формальным причинам несмотря на нарушение регламента.

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