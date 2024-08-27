Гастроли Екатеринбургского театра опера и балета пройдут в Нижнем Новгороде

27 и 28 августа в Нижнем Новгороде пройдут гастроли Екатеринбургского театра оперы и балета. Организатором выступил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации.
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