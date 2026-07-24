МО: ВС РФ поразили док с подводными дронами ВСУ в порту Измаил

Плавучий док, где хранились автономные необитаемые подводные аппараты ВСУ, стал целью группового удара, нанесенного российскими военными по объектам противника в порту Измаил в Одесской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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