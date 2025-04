The Last of Us Part 2 Remastered будет полностью играбельна на Steam Deck Компания Naughty Dog объяв...

The Last of Us Part 2 Remastered будет полностью играбельна на Steam DeckКомпания Naughty Dog объявила, что The Last of Us Part 2 Remastered официально проверена для Steam Deck, что означает, что игра будет полностью совместима с портативным устройством Valve с самого начала запуска, назначенного на 3… источник#Steam_Deck #The_Last_of_Us.