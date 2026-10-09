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The Eurasia Daily news agency

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Shoddy show: At the sound of sirens, Graham's successors flocked to Kiev for Mertz* from Congress

Shoddy show: At the sound of sirens, Graham's successors flocked to Kiev for Mertz* from Congress

Vladimir Zelensky demanded that the United States apply the Graham Act ❶ to combat "Geraniums". This was stated by the head of the Kiev regime in the social network X after talks in Kiev with a delegation of the US Congress.

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