Vladimir Zelensky demanded that the United States apply the Graham Act ❶ to combat "Geraniums". This was stated by the head of the Kiev regime in the social network X after talks in Kiev with a delegation of the US Congress.
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