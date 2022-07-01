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Федотову в военкомате стало плохо. Его забрала скорая

Федотову в военкомате стало плохо. Его забрала скорая

Вратарь сборной России Иван Федотов после прибытия в военкомат почувствовал себя плохо. Сегодня, 1 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге задержан новобранец «Филадельфии Флайерз», экс-вратарь ЦСКА и голкипер сборной России Иван Федотов.

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