Саудовская Аравия: SalamAir объявила, что полеты в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF) приостановлены до 31 октября, а полеты в региональный аэропорт Абха (AHB/OEAB) приостановлены до 15 октября из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.
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