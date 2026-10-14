Саудовская Аравия: SalamAir объявила, что полеты в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF) приостановлены до 31 октября, а полеты в региональный аэропорт Абха (AHB/OEAB) приостановлены до 15 октября из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.