Врач Подорожнюк: людям с гипертонией не рекомендуется есть много шоколада

Эндокринолог предупредила о калорийности продукта Шоколад содержит в себе значимые для организма человека микроэлементы, магний, витамины и фосфор, но его потребление стоит ограничить людям, которые страдают от ожирения, заболеваний печени, артериальной гипертонии и повышенного холестерина, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.