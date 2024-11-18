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Петербургский дневник

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Врач Подорожнюк: людям с гипертонией не рекомендуется есть много шоколада

Эндокринолог предупредила о калорийности продукта Шоколад содержит в себе значимые для организма человека микроэлементы, магний, витамины и фосфор, но его потребление стоит ограничить людям, которые страдают от ожирения, заболеваний печени, артериальной гипертонии и повышенного холестерина, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.

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