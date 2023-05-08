Главный претендент на «покупку» Лионеля Месси нашел новый способ по изменению решения игрока в свою пользу

Клуб «Аль-Хиляль», который является главным претендентом на подписание нападающего Лионеля Месси, заявил о предстоящих трансферах, которые должны помочь аргентинцу сделать правильный выбор в пользу соглашения на контракт с арабской командой.
Клуб «Аль-Хиляль», который является главным претендентом на подписание нападающего Лионеля Месси, заявил о предстоящих трансферах, которые должны помочь аргентинцу сделать правильный выбор в пользу соглашения на контракт с арабской командой.
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