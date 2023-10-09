Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На свободу выпустили досрочно знаменитого российского ликвидатора бизнесменов

На свободу выпустили досрочно знаменитого российского ликвидатора бизнесменов

На Урале суд заменил ликвидатору Пильщикову колонию принудительными работами Свердловский областной суд заменил ликвидатору бизнесменов Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца 26 дней на принудительные работы.

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