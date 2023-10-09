На свободу выпустили досрочно знаменитого российского ликвидатора бизнесменов

Страна и люди

На Урале суд заменил ликвидатору Пильщикову колонию принудительными работами Свердловский областной суд заменил ликвидатору бизнесменов Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца 26 дней на принудительные работы.