На свободу выпустили досрочно знаменитого российского ликвидатора бизнесменов

На Урале суд заменил ликвидатору Пильщикову колонию принудительными работами Свердловский областной суд заменил ликвидатору бизнесменов Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца 26 дней на принудительные работы.
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