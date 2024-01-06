Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опубликованы кадры ударов российских FPV-дронов по позициям боевиков

Опубликованы кадры ударов российских FPV-дронов по позициям боевиков

Военнослужащие 1-го армейского корпуса эффективно применяют FPV-дроны на Южно-Донецком направлении. На опубликованных МО РФ кадрах показана работа наших подразделений БПЛА 110-й мотострелковой бригады по уничтожению позиций украинских боевиков.

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