Состав Липецкого областного Совета депутатов после выборов обновился наполовину. Среди 36 парламентариев нового созыва 18 – новички (но только в политике, в своих профессиональных средах это очень уважаемые люди).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым