Военное обозрение

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Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли

Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли

В Варшаве случилась настоящая истерика после слов президента России, высказанных накануне о роли Польши в украинском вооружённом конфликте и об исторических событиях, с Польшей напрямую связанных.

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